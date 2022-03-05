Новичок «Астаны» Камара – наиболее дорогостоящий игрок КПЛ-2022 по версии Transfermarkt

Новичок «Астаны» Мохаммед Камара оценивается порталом Transfermarkt в 2,40 миллионов евро.
Либерийский нападающий опередил по этому показателю опорника «Кайрата» Яцека Гуральски (1,80 миллиона евро), став самым дорогостоящим игроком КПЛ-2022.
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