Новичок «Астаны» Камара – наиболее дорогостоящий игрок КПЛ-2022 по версии Transfermarkt

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Астана Яцек Гуральски Sports.ru - Казахстан Мохаммед Кесселли Камара Спорт Казахстана

Новичок «Астаны» Мохаммед Камара оценивается порталом Transfermarkt в 2,40 миллионов евро.

Либерийский нападающий опередил по этому показателю опорника «Кайрата» Яцека Гуральски (1,80 миллиона евро), став самым дорогостоящим игроком КПЛ-2022.

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