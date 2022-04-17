Шайдоров завоевал первую медаль Казахстана на юниорских ЧМ по фигурному катанию

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира, который проходит в Таллине (Эстония).

Казахстанец стал вторым, набрав 234,31 баллов. В короткой программе наш спортсмен смог выполнить четыре лутца, три акселя и четыре тулупа. Его медаль стала исторической для страны: у Казахстана не было медалей молодежных чемпионатов мира по фигурному катанию.

Золотую медаль выиграл представитель США Илья Малинин, на третьей строчке протокола расположился Татсуя Тсубои (Япония).

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