«Астана» и Международный университет Лейпцига подписали меморандум о сотрудничестве.

В конференц-зале отеля Sheraton Nur-Sultan прошло официально подписание меморандума, который позволит двум сторонам произвести сотрудничество в сфере образования в области спорта и укрепить отношения, направленные на реализацию совместных проектов.

На официальной встрече присутствовали генеральный директор футбольного клуба «Астана» Тастанбек Есентаев и управляющий директор факультета спортивных наук международного университета города Лейпциг Дэниел Экерт-Линдаммер.

В будущем перед сторонами стоят большие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров в сфере футбола, разработка программ и проектов в области спорта и консультации от экспертов Международного университета города Лейпциг.

Футбольный клуб «Астана» верит, что данное сотрудничество позволит казахстанскому футболу сделать шаг вперед и развивать отечественные кадры в одном из самых престижных университетов Европы.

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