Макс Эбонг: «В «Астане» я ощущаю себя как дома»

Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг высказался после победы над «Таразом» (2:1) в 5-м туре КПЛ.

– Я очень счастлив, что мы добыли важные три очка в непростой игре. Команда усердно работает и с каждой тренировкой мы стараемся прогрессировать, идём от игры к игре, для нас каждое очко – на вес золота. В каждом матче у нас только мысль в голове и одна цель – это победа, добиться результата, который нам нужен.

– Ты эффектно отпраздновал свой гол, поцеловав эмблему. Можешь рассказать, что для тебя значило это празднование?

– Я хотел показать мое уважение к болельщикам и к людям, которые верят в меня. В «Астане» я чувствую это тепло на протяжении всего пребывания, и здесь я ощущаю себя как дома. Это многое для меня значит.

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