«Астана» – «Тараз»: где смотреть

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«Астана» сыграет с «Таразом» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Старт в 19:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата можно по телеканалам Qsport и Qazsport.

Астана – Тараз
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Астана Арена»
Онлайн матча

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