«Астана» – «Тараз»: где смотреть

«Астана» сыграет с «Таразом» в 5-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
Старт в 19:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матчи чемпионата можно по телеканалам Qsport и Qazsport.
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Астана Арена»
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