Матч «Аксу» – «Актобе» стал самым посещаемым в 5-м туре КПЛ

Опубликованы данные о посещаемости матчей 5-го тура КПЛ.
- «Аксу» – «Актобе» (1:2, 6580 зрителей);
- «Шахтер» – «Мактаарал» (5:1, 4000 зрителей);
- «Кайрат» – «Каспий» (1:0, 3700 зрителей);
- «Атырау» – «Акжайык» (0:1, 3500 зрителей);
- «Ордабасы» – «Тобол» (3:1, 3500 зрителей);
- «Туран» – «Кызыл-Жар» (0:0, 1500 зрителей);
- «Астана» – «Тараз» (2:1, 2000 зрителей);
Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?
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