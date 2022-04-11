Хамзат Чимаев про оскорбление Рахмонова: «В шутку это сказал, ничего такого»

Непобежденный боец полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым прокомментировал свое высказывание о казахстанском полусредневесе Шавкате Рахмоновe.

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«Это не я убрал комментарий, за меня убрала соцсеть: какое-то нарушение, я не знаю… Я в шутку это сказал так, ничего такого. А все говорят: оскорбление, и так далее. В России, знаешь, нагнетают всякие вещи. Я ничего не чувствую к этому пацану. Он хорошо идет. Если доберется до меня — подеремся. Завтра дадут его — завтра подеремся, мне без разницы. Посмотрим, кто сильнее. Я не видел, как он дерется, но если парень хорош, то пусть дойдет до меня, и будет бой», — сказал Чимаев.

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