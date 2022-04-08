Фаниль Рафиков о противостоянии Чимаев-Рахмонов: «Их потенциальный бой будет одним из самых громких поединков»

В интервью vesti.kz казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков поделился мнением о потенциальном противостоянии двух средневесов UFC Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова:

«С Шавкатом я работаю в паре каждый день, знаю его силу и потенциал. С Хамзатом я не работал, не знаю его возможности. Но уверен, в их противостоянии будет очень красочный и зрелищный бой. Болеть буду, конечно, за Шавката. Я знаю его возможности, это очень перспективный парень. Его рекорд 15-0, 15 финишей говорят все сами за себя.

То, что Чимаев ведет себя вызывающе... Это и есть Хамзат, это и есть он сам. Шавкату нужно подтянуть английский язык, разговаривать на нем, и тогда его медийность возрастет в тысячу раз, и эта потенциальная звезда ярче Хамзата в тысячу раз.

Сейчас в Сети гуляет новость, что Чимаев якобы или не якобы пошутил или оскорбил Рахмонова. Но при этом он удалил свой комментарий. Я думаю, это всего лишь дело в хайпе, в раскрутке самого Чимаева. Он без своих изречений не Хамзат. Поэтому я считаю, что к его высказываниям нужно отнестись чуть спокойнее.

Шавкату предстоит бой, скоро об этом станет известно. Для меня он топ-5, можно сказать даже топ-3 лучших полусредневесов мира, в UFC это точно. Просто нужно ему чуть-чуть времени и хорошего соперника. От него ведь многие отказываются, не хотят с ним драться.

Потенциальный бой Шавката и Хамзата будет одним из самых громких поединков. Если не в этом году, так в следующем. Это две большие звезды – звезда UFC и звезда азиатского рынка ММА. Поэтому это будет супергромкий бой. Следовательно, чек у Шавката должен вырасти в миллионы раз.

Мой прогноз – 70 на 30 в пользу Шавката. В этом бою он будет фаворитом. 15 финишей, 15! Статистика не обманывает, понимаете?».

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