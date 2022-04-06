Тренер Петра Яна о Шавката Рахмонове: «Скромный парнишка, который приходит и делает свою работу»

Тренер российского бойца UFC Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов в интервью Youtube-каналу «Ушатайка» поделился мнением о казахстанском файтере Шавкате Рахмонове:

– Я могу просто отметить вещи, которые меня удивили. Первое, что меня удивило, — то, как он сильно бьет. Хоть знаешь, в боях смотришь — кажется, нет удара или еще что-то, но он очень сильно бьет. Бьет очень сильно, фантастически сильно. Во-вторых, что меня удивило, — это его сила. Он очень сильный, он мощный, и может поднять, вырвать, бросить, встать. Просто на нем лежит большой парень, он просто вместе с ним встает — у него недюжинная сила. И третье, о чем, наверное, даже ходят легенды в Казахстане — это его захваты. Когда он берет на «удушку» ребят, многие хрипеть начинают. «Удушка» у него — что «гильотина», что rear-naked choke — плотно душит парень. — Надо полагать, по натуре он пахарь, да? — Да-да. Он сильный, он дышит, трудится. Да и, в принципе, каждый парень, который находится там, в UFC, или за океаном — все ребята трудятся. Это вообще спорт такой, спорт пахарей. Чтобы вырваться на мировую арену, нужно достаточно потрудиться. — Какой Шавкат по характеру? Общительный, юморной? Непросто понять, мало интервью он дает. — Он порядочный, воспитанный, скромный парень. Просто скромный обычный парняга — никогда не скажешь, что он звезда мирового ММА. Обычный скромный парнишка, который приходит в зал и делает свою работу.

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