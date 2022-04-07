Гилберт Бернс про Рахмонова: «Шавкат лучше Чимаева, он может стать чемпионом»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс в интервью «СЭ» заявил, что казахстанец Шавкат Рахмонов сильнее Хамзата Чимаева.

— В Sanford MMA вы тренировались с Шавкатом Рахмоновым.

— Да. Он проводил у нас тренировочный лагерь. Скажу, что парень очень хорош. Один из самых жестких ребят, с кем мне доводилось тренироваться. Очень крепкий парень.

— Шавкат Рахмонов напоминает Хамзата Чимаева в том плане, что они оба заканчивают свои поединки досрочно.

— Да, но Шавкат лучше Чимаева. У парня 15 досрочных побед. У него 15 досрочных побед в 15 поединках. Я считаю, что как боец Шавкат куда сильнее Хамзата Чимаева.

— Статистика — единственный аргумент в пользу Шавката?

— Считаю, что парень лучше во всех аспектах. У него лучше ударная техника, очень крутые навыки в борьбе, грэпплинге — тому подтверждение его победы сабмишнами. Считаю, что он зверь. У него огромный потенциал. Он может стать чемпионом.

Мы закрыли мячом лицо легенды Лиги чемпионов. Но вы же все равно угадаете, кто это?

Анастасия Макшаева из Риддера – 🔥. Девушка стала мастером спорта в гимнастике и биатлоне, а сейчас работает тренером

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Тобол» в лидерах, «Астана» разгромила «Мактаарал», а «Кайрат» теряет очки второй тур подряд