Шавкат Рахмонов отреагировал на оскорбление Чимаева: «Пусть в лицо мне это скажет»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев оставил комментарий к посту о Шавкате Рахмонове, оскорбив его фразой «Это кто еще за чурбан?». Правда Хамзат удалил его потом.

В интервью журналисту Игорю Лазорину Рахмонов ответил, как отреагировал он на это высказывание Чимаева

«Пускай, когда увидимся в лицо мне это скажет. А так зачем в комментариях писать? Увидимся, пообщаемся. А так я к нему не отношусь плохо, да мы соперники в октагоне, но его и его семью, народ я никогда оскорблять не буду. Время покажет, если мы подеремся, узнаем, кто сильнее. Я не беру в голову такие вещи. Но раз он пишет такое, значит я у него в голове, он начинает нервничать. Он знает, что мы встретимся»

Также «Номад» рассказал о своих планах и вызове в адрес Нила Магни:

«У меня два варианта была, UFC хотели мой бой с китайцем Ли, но он отказался. Мне тоже не интересно было с ним драться, как раз Магни говорил, что готов к любому. Для меня этот бой будет хорошей проверкой. У него наибольшее количество побед в среднем весе. Как контракт будет подписан, выйдем. Условно в конце июня, я буду готов»

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