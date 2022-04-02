Чемпион мира по рукопашному бою Сагын бросил вызов российскому бойцу

Россиянин Альберт Ахмаев удушающим приемом выиграл у представителя DAR Team Болата Заманбекова на турнире Naiza 38.

После победы к Ахмаеву обратился чемпион мира по рукопашному бою Казбек Сагын:

«Ну что поздравляю с побед мой попрыгунчик. Ты меня вообще не впечатлил, я увидел тысячу пробелов в твоей технике. В бою мне будет достаточно одной твоей ошибки. Пока наслаждайся своей победой. Скоро встретимся»

Стоит отметить, что Казбек должен был подраться с Ахмаевым ранее, однако россиянин снялся с боя из-за травмы.

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