Магомед Кабардиев о победе над экс-бойцом UFC: «Получился короткий бой, но я насладился всем» (видео)

Непобежденный Магомед Кабардиев красивым бекфистом отправил в нокаут экс-бойца UFC Валмара Лазаро в рамках турнира Naiza 38.

После боя он прокомментировал свою победу:«У нас был план дать ему поработать первую половину боя, дать вымахаться, посмотреть, как он будет заряжаться на удар, оценить ситуацию. Я вышел расслабленный, все видел, все чувствовал. Хочу поблагодарить своего тренера Диаса Кабдулова, я не могу выразить словами благодарность ему и всей команде, которая была рядом со мной. Получился короткий бой, но я насладился всем, что было вокруг, всем временем в октагоне. Конечно, процентов 50 эмоций режется, когда нет зрителей, нет ажиотажа. Но всем доволен, рахмет организации. Дальше я планирую вернуться домой, отдохнуть, подержать пост и в мае сядем с тренером и командой, как двигаться дальше»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma)

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