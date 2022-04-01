Асылжан «Сак» Бакытжанулы вернулся на победную тропу

Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы (11-3-1) выступил на турнире Naiza 38 в Алматы. Его соперником выступил соотечественник Захар Рябов (1-1).

Бой прошел под диктовку «Сака» и завершился победой единогласным решением судей в пользу Бакытжанулы.

За бой до Асылжана в октагоне выступил россиянин Альберт Ахмаев (5-4), который удушающим приёмом нанес первое поражение Болату Заманбекулы.

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