Ильдар Кудайбергенов объявил о завершении карьеры: «Пришло время дать дорогу молодым»

После победы Магомеда Кабардиева в октагон зашел чемпион лиги Naiza в легком весе Ильдар Кудайбергенов, который объявил о завершении карьеры:

«Поздравляю Магу с победой. Все ждут, когда Мага подерется со мной за пояс. Но так как мы одноклубники и нечужие люди, пришло время дать дорогу молодым. Он заслуживает бой за пояс. Думаю, что с Фанилем Рафиковым у него получился бы очень хороший бой. Я завершаю карьеру и уступаю дорогу им»

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