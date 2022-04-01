Алиби Идрис защитил титул Naiza

В Алматы прошел турнир Naiza 38, в главном бою которого непобежденный чемпион лиги в наилегчайшем весе Алиби Идрис (5-0) защитил свой пояс в бою с россиянином Джохаром Ескиевым (8-2).

Бой был рассчитан на 5 раундов, однако Алиби нокаутировал соперника ударом коленом уже в концовке первой пятиминутки.

Таким образом, Идрис стал третьим чемпионом, сумевшим защитить свой титул. Ранее это сумели сделать Николай Самусев и Ильдар Кудайбергенов.

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