Алиби Идрис поделился ожиданиями от титульной защиты: «Понимал, что за мной стоит мишень, но я решил сам охотиться»

Непобежденный казахстанский боец Алиби Идрис завтра, 1 апреля, проведет защиту титула Naiza против россиянина Ескиева. Алиби поделился своими ожиданиями, а также озвучил кто из бойцов будет в углу во время боя: «Для меня это очередной бой, настрой только на победу. Я понимал, что после завоевания пояса за мной стоит мишень, понимал, что за мной будут охотиться. Поэтому я решил сам охотиться за соперниками. Завтра вы увидите самую лучшую мою версию. В углу будут Нурбек Кабдрахманов, Жалгас Жумагулов и Багдат Жубаныш»

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