Турнир NAIZA 38 пройдет без болельщиков, трансляция на NAIZA TV

Казахстанская ММА лига Naiza 1 апреля в 19.00 часов на своем одноименном ютуб канале Naiza TV проведет прямую онлайн трансляцию 38-го турнира, в котором представлено 10 боев с участием 20 бойцов ближнего и дальнего зарубежья.

Титульный бой вечера Naiza 38 в весовой категории 57 килограммов состоится между Алиби Идрисом (5:0) и Джохаром Ескиевым (8:2).

В со главном бою будут биться Магомед Кабардиев (7:0) и Валмир Лазаро (19:7).

Турнир пройдет без болельщиков только в онлайн режиме.

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