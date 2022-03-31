Президент Naiza о выступлении Асылжана Бакытжанулы в лиге в дальнейшем: «Мы будем рады, если он будет готов подписаться дальше»

Перед турниром Naiza 38 президент лиги Нурбек Карабала ответил на вопросы журналистов:

Так многих интересовало будущее Имрана Тайсултанова и его чемпионский бой: «Мы недавно общались с Имраном, он сказал, что восстановился и будет готов к проф боям после Рамадана. В этом году мы хотим, чтобы все пояса обрели своих обладетелей. Если будет возможность, чтобы и защиты чемпионы успели провести. Но есть разные обстоятельства, это спорт. Если боец будет готов, то мы организуем. У нас есть хорошие бойцы в этом весе. Есть Мурат Абдурахманов – чемпион Мира по ММА, есть молодые ребята, есть в планах подписать спортсменов из Бразилии в этот вес. В ММА нужно смотреть от боя к бою и видеть актуальную ситуацию. Так что к тому времени, как Имран будет готов к титульному бою возможно появятся новые имена»

Также президент лиги рассказал и о возможности боя между Магомедом Кабардиевым и Фанилем Рафиковым: «Почему бы нет? Все к этому идет. В этом весе очень много ребят, которых мы хотели бы видеть в октагоне. И по мере их прибывания в лиге они растут, и шансы на встречу между собой растут» Карабала ответил на вопрос о подписании Руслана Туякова, о котором говорил чемпион лиги Серик Разгалиев и Асылжане Бакытжанулы, который дебютирует в лиге уже завтра: «Туяков – очень интересный боец. И нам приятно, что Серик говорит об этом. Руслан нам интересен, так что если мы договоримся, то мы можем увидеть его в Naiza. Что касается Асылжана, то на сегодняшний день у нас контракт на один день. Я рад, что он выступает в нашей лиге. Если ему понравится и он будет готов подписаться дальше, то конечно мы будем только за. Он один из сильнейших бойцов своей категории в СНГ. Его пристутствие в дивизионе сделает его только конкурентнее»

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