Президент Лиги Naiza назвал максимальный гонорар в промоушене

Президент казахстанской лиги Naiza Нурбек Карабала, отвечая на вопросы подписчиков в сторис в своем инстаграм, озвучил максимальный гонорар в промоушене.

Эта сумма составляем 3,5 миллиона тенге.

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