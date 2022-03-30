Казахстанский непобежденный боец ММА Шавкат Рахмонов вызвал американца Нила Магни, который занимает 9 место в рейтинге полусредневесов UFC.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский журналист Игорь Лазорин: «Шавкат Рахмонов вызвал на бой Нила Магни. Я думаю, самое оно. Потому что Чимаева Магни уже не дадут»

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