Артем Резников о выступлении Рахмонова в UFC: «Он пришел и показал, что мы можем выступать с ними на равных и быть лучше»

Казахстанский боец лиги АСА Артем Резников в интервью «ММАТИКА» рассказал о своих эмоциях от выступления Шавката Рахмонова в UFC:

«Шавкат – очень грамотный и думающий боец, это его большой плюс. Я думал, что он может выстрелить в UFC, но что он зашел туда и начал всех удосрачивать, думаю, не ожидал никто, все-так UFC – это другой уровень. Но он пришел и показал, что мы тоже можем выступать с ними на равных и быть лучше. У любого бойца из СНГ мечта туда попасть и показать, что мы ничуть не хуже. Посмотрите сейчас Петр Ян, Магомед Анкалаев всех сносят, Аскар Аскаров, был Забит, сейчас Мовсар Евлоев. Они показывают свой уровень»

Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае