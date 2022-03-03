Жалгас Жумагулов про Шавката Рахмонова: «У него есть все, чтобы победить топов UFC»

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Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов поделился своим мнением о соотечественнике Шавкате Рахмонове, с которым вместе выступают в UFC:

«Шавката я давно знаю, еще по любителям вместе ездили на сборы. Думаю, что он давно готов к большим боям. Он вошел в Топ-15. Мне интересно увидеть его бои против топов UFC. У него есть все, чтобы победить их»

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