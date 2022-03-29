Андрей Карпович: «Главное сейчас – пройти Молдову»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович прокомментировал предстоящий ответный стыковой матч с Молдовой в Лиге наций УЕФА.

– Нас ожидает непростой матч. Уверен, команда готова к новому испытанию. Мы довольны гостевой победой. Конечно, много вопросов касательно содержания игры. К сожалению, у меня нет волшебной палочки, чтобы сразу поменять многие вещи. Тем не менее, мы довольны отношением ребят к делу. Именно через такие игры приходят опыт и уверенность. Естественно, мы очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Это очень важный фактор. Футболисты сильно на это реагируют, поэтому ждем поддержки от родных трибун.

– По какой причине в первой игре отсутствовали Жуков, Аймбетов и Назымханов?

– На выезд отправились 27 человек, а в заявке может быть лишь 23 футболиста. Приняли такое решение, исходя из своих взглядов. На всех ребят мы рассчитываем. Даже те, кто не выходит на поле – помогают команде, ведь никто не отдыхает. Футболисты работают, создают конкуренцию. Каждый вносит свою лепту в общий результат.

– В первой игре показалось, что три игрока не смогли войти в игру. Если говорить по именам, то это Нарзилдаев, Щеткин и Алип. Будут ли тактические изменения завтра?

– Нам нужно время для того, чтобы вносить определенные тактические изменения. А времени нет. Есть детали, на которые нужно делать акцент. Мы все это учитываем. Изменения однозначно будут. Каждый день важен, у нас есть еще одна тренировка, после которой будем принимать решение. То, что кто-то не вошел в игру – это нормально. Это футбол, спорт. Кто-то не выдержал давления, а кто-то просто оказался не готов. Самое главное, команда решила главную задачу – победила в матче. Я бы хотел акцентировать внимание на этом, а не на том, что кто-то выпал из игры. Команда сильна, когда все вместе играют и добиваются положительного результата.

– Завтра команда больше будет играть от обороны?

– Однозначно – нет. Это неправильно. Не в нашем понимании играть дома от обороны. Если вы заметили, то, даже играя на выезде, мы выставили достаточное количество атакующих игроков. Что получилось – это уже другая история. Играя дома, на «Астана Арене», мы обязательно выйдем с форвардом, может быть, с двумя. По спортивному принципу будет неправильно – при болельщиках отсиживаться в обороне. Хотим сыграть агрессивно и показать более качественную игру.

– На Нуралы Алипа оказывается давление из-за его перехода в «Зенит». Вам не кажется?

– Очень много вещей можно говорить по этому поводу. Разумеется, игрок, который не получает постоянную игровую практику, сталкивается с определенными проблемами – чувство ритма, тонуса и так далее. Это наш парень, наша надежда и будущее казахстанского футбола. Так бывает, что не совсем удачно он сыграл. Да, у него были ошибки, но он тоже внёс лепту в положительный результат в Кишиневе.

– Сейчас вы исполняете обязанности главного тренера. Если придется выбирать, каким будет ваше решение? Клуб или сборная?

– Если откровенно, то с президентом федерации у нас вообще не было никакой договоренности. Не было разговора о том, что будет, если мы выиграем или не выиграем. Конечно, я, как человек, который родился и вырос здесь, в Казахстане, знает местный футбол, конечно, хочу тренировать сборную. Но я сейчас ощутил на себе те трудности, с которыми обычно сталкиваются тренеры национальных сборных. Работа в клубе и в сборной – две разные вещи. В настоящий момент меня интересует лишь завтрашняя игра. Понимаю, что этот вопрос актуальный, в том числе и для меня, но главное сейчас – пройти Молдову.

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