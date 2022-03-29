Игрок сборной Молдовы: «Сборная Казахстана сильна как команда, а не как индивидуальные личности»

Полузащитник сборной Молдовы Вадим Рацэ поделился мыслями перед ответным стыковым матчем Лиги наций УЕФА против Казахстана.

– Нас ждет сложная игра. Попытаемся выйти и сыграть в атакующий футбол. Если учесть прошлую игру (1:2), то нам обязательно нужно побеждать. Мы с ребятами договорились, что постараемся отдать все силы, а дальше посмотрим, что нам покажет игра. Сделаем все возможное, чтобы победить и принести радость нашим болельщикам.

– Чья игра из казахстанских футболистов запомнилась больше всего? И чем?

– Могу отметить ребят, которые нам забили – Малый и Зайнутдинов. Но я хочу сказать, что сборная Казахстана сильна как команда, а не как индивидуальные личности. Нам нужно хорошенько подготовиться к этой игре. Подумать, как их заблокировать как команду.

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