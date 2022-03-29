Тренер сборной Молдовы перед матчем с Казахстаном: «Возможно, некоторые неудобства нам будет предоставлять искусственное поле»

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко ответил на вопросы журналистов перед ответным стыковым матчем Лиги наций УЕФА против Казахстана.

– Понятно, что мы будем учитывать прошлый результат в Кишиневе. Нам надо забивать в этой игре, чтобы пройти эту стадию. В соответствии с этим будем строить нашу игру. Возможно, некоторые неудобства нам будет предоставлять искусственное поле, потому как сборная Казахстана, скорее всего, более адаптирована к этому покрытию. В принципе все зависит от ребят, от мотивации. Надеемся на лучшее.

– Чего вам не хватило в прошлой игре для положительного результата?

– Как бы не звучало, но игра нам удалась. Мы имели достаточное количество моментов, чтобы забить еще. Но футбол, к сожалению, алогичный вид спорта. Если имеешь преимущество, надо выигрывать. Надеемся, что в ответной игре все будет наоборот.

– В каких физических кондициях находятся ваши игроки после перелета?

– У нас были заболевшие в прошлой игре, но, к счастью, они выздоровели. Сегодня вечером наш доктор скажет, готовы ли они принести максимальную пользу команде. Будем принимать решение об их участии.

– Давит ли на вас антирекорд из проигранных матчей подряд?

– Честно говоря, мы не задумывались над антирекордом. Каждая игра – новый вызов. Будем надеяться, что следующая игра принесет нам положительные эмоции.

– Казахстан и Молдова считаются не сильными сборными. Когда они добьются таких результатов, как Бразилия, Аргентина или Испания?

– Для того чтобы играть как Бразилия и Аргентина, надо родиться в Бразилии или Аргентине. Будем рассчитывать на то, где мы родились, и что мы из себя представляем.

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