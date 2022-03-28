Сборная Молдовы по футболу отправилась в Казахстан на ответный матч в Лиге Наций. Армаш и Марандич вернулись в строй

Вчера, сборная Молдовы по футболу вылетела в Казахстан, где проведет ответный стыковой матч в Лиге Наций.

Защитники Игорь Армаш и Денис Марандич вернулись в состав молдаван. Так, в распоряжении главного тренера Сергея Клещенко будет 24 футболиста.

Вратари: Станислав Намашко (Кешля, Азербайджан), Дориан Райлян (Униря Деж, Румыния), Николай Чеботарь (Петрокуб).

Защитники: Олег Рябчук (Олимпиакос, Греция), Игорь Армаш (Волунтарь, Румыния), Вячеслав Посмак (Тузласпор, Турция), Денис Марандич (Целе, Словения), Даниэл Думбравану (Сиена, Италия), Артур Крачун (Царско село, Болгария), Вадим Болохан (Милсами), Ион Жардан (Петрокуб), Иоан-Кэлин Ревенко (Петрокуб), Денис Фуртуна (ФК Бэлць).

Полузащитники: Артур Ионица (Беневенто, Италия), Вадим Рацэ (Волунтарь, Румыния), Михаил Каймаков (Славен Белупо, Хорватия), Кристиан Дрос (Славия Мозырь, Беларусь), Дмитрий Мандрыченко (Ингулец, Украина), Сергей Платика, Михай Платика, Ясер Цуркан (все – Петрокуб).

Нападающие: Раду Гынсарь (Ксанти, Греция), Ион Николаеску (Маккаби Петах-Тиква, Израиль), Вирджилиу Постолаки (Мускрон, Бельгия).

Напомним, что матч состоится 29 марта в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру покажет в прямом эфире телеканал Qazsport.

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