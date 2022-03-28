Словацкая бригада судей обслужит ответный матч Казахстана и Молдовы в Лиге наций

Второй стыковой матч Лиги наций между сборными Казахстана по футболу и Молдовы рассудит бригада арбитров из Словакии под руководством Ивана Кружльяка.

Ассистировать Кружльяку будут его соотечественники Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвертый арбитр — Филип Глова.

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Отметим, что 35-летний рефери в 2013 году Кружляк работал на матче Англия — Молдова, где молдаване потерпели разгромное поражение — 0:4. Также словацкий судья обслуживал один матч с участием сборной Казахстана: в 2014 году Казахстан сыграл вничью с Латвией — 0:0.

Напомним, матч Казахстан — Молдова состоится 29 марта в Нур-Султане. Первая игра команд в Кишиневе завершилась выездной победой сборной Казахстана со счетом 2:1.

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