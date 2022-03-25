Сборная Казахстана по футболу не одерживала волевую победу в гостях на протяжении 9 057 дней

Сборная Казахстана по футболу на выезде обыграла Молдову (2:1) в первом стыковом матче Лиги наций УЕФА.

Команда Андрея Карповича смогла отыграться, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:1.

До этого сборная Казахстана одерживала волевую победу на выезде 6 июня 1997 года в матче с Ираком (2:1).

Между двумя играми прошло 9 057 дней (24 года).

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