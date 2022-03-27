Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Атырау», «Окжетпес» против «Рахмета» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.

Таблица турнира здесь.

«Нур-Султан» – «Атырау» – 15:00

«Окжетпес» – «Рахмет» – 16:00

«Аят» – «Каспий» – 17:00

«Байтерек» – «Кайрат» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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