Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» принимает «Атырау», «Окжетпес» против «Рахмета» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.
Таблица турнира здесь.
«Нур-Султан» – «Атырау» – 13:00
«Окжетпес» – «Рахмет» – 16:00
«Аят» – «Каспий» – 17:00
«Байтерек» – «Кайрат» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.
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