Молдакараев, Стоянович, Бурибаев в заявке «Окжетпеса» на сезон-2022

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ПФЛК опубликовал заявку «Окжетпеса» на сезон-2022 в Первой лиге.

Заявка «Окжетпеса» на сезон 2022*

Вратари: Вячеслав Граб (Россия), Руслан Абжанов, Ярослав Багинский, Александр Довгаль;

Защитники: Антон Куксин, Дмитрий Рыжук (Украина), Бексултан Шамши, Виктор Гунченко, Нияз Идрисов, Аскат Эрмекуулу, Бексултан Амангельды;

Полузащитники: Максим Драченко (Украина), Тимур Арчаков, Адиль Батталов, Нургайни Бурибаев, Милан Стоянович (Сербия), Санат Жумаханов, Султан Кайратулы, Мирас Амантаев, Александр Шиманский;

Нападающие: Самат Сарсенов, Жасулан Молдакараев, Руслан Болов (Россия).

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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