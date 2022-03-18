«Кайсар» примет «Окжетпес», «Жетысу» «Алтай», «Женис» в гостях у «Игилика». Стали известны пары первых двух раундов предварительного этапа Кубка Казахстана

18 марта в офисе Профессиональной футбольной лиги Казахстана состоялась жеребьевка первых двух раундов предварительного этапа OLIMPBET-Кубка Республики Казахстана сезона-2022.

В первом предварительном раунде старт возьмут 16 команд Первой и Второй лиги Казахстана. Победители матчей выявляются по результату одного матча, хозяевами станут первые в списке клубы.

Итоги жеребьевки первого предварительного раунда:

«Кайсар» (Кызылорда) – «Окжетпес» (Кокшетау);

«Яссы» (Туркестан) – «Хан Тенгри» (Алматы);

«Жетысу» (Талдыкорган) – «Алтай» (ВКО);

«Кыран» (Шымкент) – «Академия Онтустик» (Шымкент);

«SD Family» (Нур-Султан) – «Жас Кыран» (Алматы);

«Aqtobe City» (Актобе) – «Арыс» (Арыс);

«Игилик» (Каратау) – «Женис» (Нур-Султан);

«Байконур» (Кызылорда) – «Жас-Сункар» (Нур-Султан).

Итоги жеребьевки второго предварительного раунда:

«Aqtobe City» (Актобе)/«Арыс» (Арыс) – «Жетысу» (Талдыкорган)/«Алтай» (ВКО);

«Кайсар» (Кызылорда)/«Окжетпес» (Кокшетау) – «Байконур» (Кызылорда)/«Жас-Сункар» (Нур-Султан);

«Кыран» (Шымкент)/«Академия Онтустик» (Шымкент) – «Игилик» (Каратау)/«Женис» (Нур-Султан);

«Яссы» (Туркестан)/«Хан Тенгри» (Алматы) – «SD Family» (Нур-Султан) – «Жас Кыран» (Алматы).

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