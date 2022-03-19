Товарищеские матчи. «Жетысу» играет с «Алтаем», «Яссы» с «Акжайыком-U21» и другие матчи

Теги товарищеские матчи (клубы) ПФЛ Россия Тюмень Окжетпес Жетысу Акжайык Д2 Казахстан Яссы-Сайрам Алтай Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Алматы, Казахстан

 

Жетысу Казахстан – Алтай Казахстан – 12:00

 

Шымкент, Казахстан

 

Яссы Казахстан – Акжайык-U-21 Казахстан – 16:30

 

Анталья, Турция

 

Окжетпес Казахстан – Тюмень Россия – 19:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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