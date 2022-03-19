Товарищеские матчи. «Жетысу» играет с «Алтаем», «Яссы» с «Акжайыком-U21» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Алматы, Казахстан
Жетысу Казахстан – Алтай Казахстан – 12:00
Шымкент, Казахстан
Яссы Казахстан – Акжайык-U-21 Казахстан – 16:30
Анталья, Турция
Окжетпес Казахстан – Тюмень Россия – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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