10 клубов прошли лицензирование для Первой лиги, «Байконуру», «Экибастузу», «Игилику» и «Кырану» установлен крайний срок

Состоялось заседание Комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола.

На состоявшемся заседании Комиссии по сертификации КФФ были изучены учетные дела соискателей сертификата участников Первенства РК по футболу среди команд Первой лиги сезона 2022 года на соответствие и выполнение требований «Правил по сертификации футбольных клубов для участия в соревнованиях, проводимых КФФ». Комиссией были приняты следующие решения:

1. Выдать Сертификат на участие в Первенстве РК по футболу среди команд Первой лиги:

ФК «Жетысу»;

ФК «Окжетпес»;

ФК «Кайсар»;

ФК «Астана М» (при ФК «Астана»);

ФК «Женис»;

ФК «Кайрат-Жастар» (при ФК «Кайрат»);

ФК «Тараз-Каратау» (при ФК «Тараз»);

ФК «Академия Оңтүстік»;

ФК «Шахтер-Булат» (при ФК «Шахтер»);

ФК «Яссы».

2. Для ФК «Байконур», ФК «Экибастуз», ФК «Игилик», ФК «Кыран» установить крайний срок 21 марта 2022 года на соответствие и предоставление необходимых документов, подтверждающих факт выполнения требований, установленных Правилами по сертификации.

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес

Первый тур КПЛ получился скандальным: «Астана» получит техническое поражение, Гоу не вышел на поле из-за номера на футболке, а в Туркестане 18 минут смотрели VAR

У игрока молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаева жаркое начало года: случайно стал очевидцем январских событий в Алматы, а через месяц оказался в Украине и стал волонтером