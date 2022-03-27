Сергей Малый: «Мы хотим играть футбол, пожалуйста поддержите нас, мы сами понимаем на каком мы уровне иногда бываем, критики очень много, но нам это не помогает»

Казахстанский защитник Сергей Малый обратился к болельщикам сборной Казахстана по футболу.

– Мы стараемся, у нас не получается, но мы на пути, у нас много минусов, в нашем чемпионате много минусов, наши поля не позволяют нам быстро развиваться, быстро прибавлять. Но мы хотим играть футбол, пожалуйста поддержите нас, мы сами понимаем на каком мы уровне иногда бываем, критики очень много, но нам это не помогает.

Это очень давит, каждый тебя поливает и иногда просто ты не хочешь что-то делать, потому-что люди все равно не ценят. А когда люди ценят, знаете невозможное возможно. Поддержите нас!

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