Григорий Бабаян: «Конечно, любой тренер мечтает работать в главной команде своей страны. Сборная – это абсолютно другая работа»

Казахстанский тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал возможность возглавить сборную Казахстана по футболу.

– Конечно, любой тренер мечтает работать в главной команде своей страны. Сборная – это абсолютно другая работа. В клубах, где я работал главным тренером, будь то «Астана» или «Тобол», выстраивание команды и достижение результата – это был длительный процесс, каждодневная работа.

Задача номер один была построить команду, которая будет биться за самые высокие места и достойно представлять Казахстан в Европе. Это очень длительный и непростой процесс. Ты каждый день стараешься улучшать организацию в клубе, улучшить игроков, поднять уровень команды.

В сборной же абсолютно другая работа, у тебя есть 4-5 дней, чтобы подготовить команду. Понимаю ответственность такой работы, и считаю, когда ты долгое время работал главным тренером, побывал во всех ситуациях, набрался опыта, и тебя можно считать сильным психологом, вот тогда – ты самая подходящая кандидатура для сборной. Но это приходит с опытом. Надеюсь это время придет, и тогда я буду готов к такому вызову.

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае

Чемпион Naiza Алиби Идрис закончил колледж с красным дипломом, но выбрал ММА. Сейчас работает в одном зале с бойцами UFC и занимается благотворительностью