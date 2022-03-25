Сергей Малый после победы над Молдовой: «Еще ничего не решено, и мы это понимаем»

Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый высказался о гостевой победе над Молдовой (2:1) в стыковом матче Лиги наций УЕФА.

– Игра была тяжелой, потому что мы играли на выезде. Смотрели перед игрой соперника, знали их сильные качества и понимали, что футбол будет силовой. Готовились и настраивались. Все, о чем думали и что разбирали, все так и получилось. Слава богу, что смогли добыть этот результат. Расслабляться времени нет, надо готовиться ко второму матчу. Еще ничего не решено, и мы это понимаем.

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