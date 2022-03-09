Георгий Кичигин назвал дополнительную мотивацию перед следующим боем в АСА

Казахстанский боец ММА Георгий Кичигин готов к возвращению в октагон под эгидой российской лиги АСА.

Своей дополнительной мотивацией на следующий бой Кичигин поделился с официальным аккаунтом лиги:

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