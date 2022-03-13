Асылжан Бахытжанулы может дебютировать в казахстанской лиге ММА

Казахстанский боец ММА, выступавший в лиге АСА, Асылжан «Сак» Бахытжанулы (8-3), может сменить лигу.

Казахстанец может дебютировать в казахстанской лиге NAIZA.

Сейчас Асылжан идет на серии из 2 поражений в лиге АСА. Всего в российской лиге провел 8 боев.

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