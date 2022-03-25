Защитник сборной Молдовы Ревенко: «Хотим преподнести казахам сюрприз на выезде»

Защитник сборной Молдовы Иоан-Кэлин Ревенко высказался после поражения Казахстану (1:2) в первом стыковом матче Лиги наций УЕФА.

– В первую очередь, спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на матч. К сожалению, не удалось добиться положительного результата. Да, могу сказать, что виден прогресс в игре нашей команды, но это не помогло нам победить дома. Важно восстановиться к ответной игре в Казахстане. Уверен, мы постараемся показать себя с лучшей стороны.

– Как удалось так быстро вам влиться в команду?

– Всё благодаря партнерам по команде, среди которых много опытных игроков, большое им спасибо за это, как и тренерскому штабу. Я не испытывал какой-то прессинг в этой игре, чувствовал себя свободно, и еще раз хочу сказать спасибо болельщикам, потому что они сегодня сыграли важную роль.

– Мы сможем исправить ситуацию ко второй игре?

– Конечно, у нас есть шансы, и шансы эти велики. Важно сейчас восстановиться и хорошо сыграть на выезде. Хотим преподнести казахам сюрприз на выезде.

– А что помешало преподнести сюрприз Казахстану сегодня?

– Если вы посмотрите на статистику, то увидите, что у нас было больше моментов. Да, удача была не на нашей стороне, но я не думаю, что могут быть претензии по самоотдаче и по старанию всех игроков. Да, где-то не повезло, я или мои коллеги не забили. но мы хорошо играли. Как сказал Сергей Клещенко, не все сразу. Но мы постараемся, чтобы в Казахстане все сложилось хорошо и мы прошли дальше.

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