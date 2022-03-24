Лига наций УЕФА. Стыковой матч. Молдова принимает Казахстан

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Сегодня пройдет первый матч стыкового матча Лиги наций УЕФА за сохранение места в лиге С в сезоне 2022/23. Сборная Молдовы принимает Казахстан. Начало матча в 23:00 по времени Нур-Султана, прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Лига наций-2022/23

Стыковые матчи за сохранение места в лиге С

Молдова Молдова – Казахстан Казахстан
Дата проведения
24 марта, 20.00, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика

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