Лига наций УЕФА. Стыковой матч. Молдова принимает Казахстан

Сегодня пройдет первый матч стыкового матча Лиги наций УЕФА за сохранение места в лиге С в сезоне 2022/23. Сборная Молдовы принимает Казахстан. Начало матча в 23:00 по времени Нур-Султана, прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Лига наций-2022/23

Стыковые матчи за сохранение места в лиге С

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