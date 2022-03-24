Даурен Ермеков будет секундировать Гойти Дазаева

Казахстанец Гойти Дазаев проведет бой в лиге AMC Fight Night против Олега Косинова.

Во время боя, который состоится уже завтра- 25 марта секундировать Гойти будет претендент на титул лиги Eagle FC Даурен Ермеков.

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае

Чемпион Naiza Алиби Идрис закончил колледж с красным дипломом, но выбрал ММА. Сейчас работает в одном зале с бойцами UFC и занимается благотворительностью