Казахстанец Забитов проведет третий бой в UAE Warriors

Казахстанский боей ММА Таксим Забитов (9-1) 26 марта проведет свой третий бой в одной из сильнейших лиг Азии UAE Warriors.

Соперником казахстанца станет представитель Кыргызстана Нуржаман Ешбаев (3-1), для которого этот бой станет дебютным в арабской лиге.

Свои последние бои Ешбаев провел в лиге FFC.

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