Защитник «Актобе» Гинайтис: «Чемпионат Казахстана силовой, быстрый. Каждый соперник пытается «словить» тебя на контратаке»

Молдавский защитник «Актобе» Владимир Гинайтис рассказал о попадании в клуб и оценил КПЛ.

— Меня заметил тренерский штаб «Актобе» на игре сборной легионеров КПЛ против сборной Казахстана и предложили пройти просмотр. Я принял участие в нескольких контрольных матчах на третьем сборе, после чего приняли решение заключить контракт.

— Твой дебют за «Актобе» пришелся на матч первого тура с «Кайратом». Как оценишь поединок в Алматы?

— Игра получилась напряженной и нервной, все-таки начало чемпионата и обе команды не знали чего ждать друг от друга. Могу сказать, что мы не использовали свои стопроцентные моменты, за что и поплатились. Из каждой игры надо вынести что-то полезное – будь то победа, ничья или поражение

— После матча с «Кайратом» твоя команда провела два матча. Почему в этих играх тебя не было в заявке?

— Так получилось, что я получил травму на тренировке после первой игры и вынужден был восстанавливаться несколько недель. Сейчас уже все хорошо и буду готовиться к предстоящим играм в общей группе.

— Несмотря на такой короткий срок пребывания в Казахстане, ты уже можешь дать оценку местному чемпионату?

— Чемпионат силовой, быстрый. Каждый соперник пытается «словить» тебя на контратаке. Многие команды прессингуют почти все девяносто минут и играют агрессивно. Я думаю, что болельщикам и зрителям нравится такой футбол, поэтому он и вызывает такой интерес.

— Как тебе поддержка актюбинских болельщиков?

— Я нигде не видел такой поддержки, как здесь. Она дает дополнительные эмоции и силы во время игры, за что им большое спасибо. Видно, что весь город болеет за команду и переживает каждый момент, который происходит на поле, это очень приятно.

— Напоследок, какие цели ставишь перед собой в предстоящем сезоне?

— Не буду многословным. Я постараюсь показать все на футбольном поле.

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