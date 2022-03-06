У игроков «Актобе» в матче с «Кайратом» возникли проблемы с игровыми номерами. Из-за этого Гоу не смог дебютировать

В первом туре чемпионата Казахстана по футболу форвард «Актобе» Жерар Гоу не сумел дебютировать в матче против «Кайрата», хотя готовился выйти на замену. Ситуацию разъяснил тренер западно-казахстанского клуба Владимир Муханов.

Гоу был готов выйти на замену во втором тайме, однако резервный арбитр обнаружил ошибку с игровым номером ивуарийца. В заявке на сезон он значится под 30-м номером, однако номер на его футболке оказался 22-м. Примечательно, что этот номер в заявке принадлежит защитнику Владимиру Гинаитису, однако он играл под 30-м.

«Мы готовили двойную замену. С Гоу накладка произошла, кто-то напутал в электронных вещах, к сожалению, Гоу не вышел по этой причине», – заявил российский специалист.

По статье 6 регламента чемпионата Казахстана на сезон-2022 не допускается использование в одном клубе одним игроком разных номеров и одновременное использование одного и того же номера различными игроками.

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