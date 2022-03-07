Николай Маляров: «Странная ситуация с системой VAR. Когда надо было поставить пенальти в ворота «Кайрата» она почему-то не сработала»

Полузащитник «Актобе» Никита Маляров прокомментировал стартовый матч КПЛ-2022 года против «Кайрата» (0:2).

— Игра проходила под нашим контролем и с преимуществом. Но надо забивать свои моменты, использовать. Но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. И мы «получили» пенальти. Сами себе привезли его, к сожалению. Я думаю, что наша команда выглядела очень качественно. Так же качественно мы выходили из обороны в атаку. Но опять-таки надо использовать свои моменты. А мы не смогли нанести этот завершающий удар. «Кайрат» молодцы. Дождались своего шанса и забили.

Еще такой момент: странная ситуация с системой VAR. Когда надо было поставить пенальти в ворота «Кайрата» она почему-то не сработала. А в наши ворота — просто идеально. Но тем не менее даже при таком негативном результате нам стоит оттолкнуться от нашей игры и в следующих играх исправить свою реализацию. Потому что без голов не бывает побед. Хочу поблагодарить наших классных болельщиков, они сегодня перекрикивали стадион. Мы хотели сегодня порадовать их победой. Но не получилось. Надеюсь, не разочаруем их в течение сезона.

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