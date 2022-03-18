Главный тренер «Актобе» Муханов об отставке: «Где они просили и у кого? Я не обращаю на это внимание, мне нужно делом заниматься, а не пустыми разговорами»

Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов прокомментировал итог матча с «Астаной» (0:1).

— Комментировать по горячим следам всегда сложно. Считаю, что в целом неплохой матч провели. Прессинговали неплохо весь первый тайм и четверть второго. Были определенные моменты, которые мы не реализовали.

К сожалению, в начале первого тайма пропустили гол из-за ошибок защитников. Этот гол определенную роль сыграл. В процентном соотношении выигрывали единоборства. Вопрос в забитых мячах. К сожалению, сегодня это сделать не удалось.

— В чем, по итогам трех стартовых туров, вы видите недоработки в игре своей команды?

— Основная проблема, скорее, в реализации. Во всех матчах, и с «Кайратом», мы имели преимущество. Не реализовав свои моменты, пропускали в свои ворота. В общем, пока тут эта проблема продолжается.

— Будет ли готов Самородов к следующей игре?

— Он провел сегодня тренировку. Все будет зависеть от него, как быстро он будет набирать кондиции.

— В прошлом домашнем матче болельщики требовали вашей отставки. Как вы отреагировали?

— Я вообще этого не слышал. Где они просили и у кого? Поймите, я через эти вещи проходил, даже когда чемпионат по три раза выигрывал, и не слушаю. Я не обращаю на это внимание, мне нужно делом заниматься, а не пустыми разговорами.

— Как оцените игру и форму Гоу?

— Он на половине пути. Доволен ли я им? Я пока не настолько наивен и не ждал, что он сразу же начнет феерить. Он нам еще поможет. Нам нужно создать конкурентную среду в нападении.

— Какую позицию хотелось бы усилить?

— Есть проблемы в центре полузащиты, небольшие проблемы с латералем. Также не помешало бы наличие острого нападающего.

— Сегодня «Актобе» создал не так много моментов. На что клуб претендует?

— А сколько моментов создала «Астана»? На один больше, это точно. Мы сейчас в начале пути, команда только строится. 75-80 процентов новых игроков. Но нам поставили задачу быть в группе лидеров, бороться за третье место. Все сейчас в стадии формирования взаимосвязи, сыгранности. Сразу всего не бывает. Когда все соединится, тогда все будет как надо.

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