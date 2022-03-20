Экс-чемпион Naiza Нурбек Кабдрахманов одержал победу над кыргызом Абдуллаевым

В Актобе в со-главном бою вечера Alash Pride представитель «Еркын Куш» Нурбек Кабдрахманов (4-2) дрался с мастером спорта по боевому самбо из Кыргызстана Тургуналы Абдуллаевым (4-3).

Бой экс-чемпиона Naiza прошел всю дистанцию в три раунда, по итогам которых победу судьи отдали Нурбеку.

Таким образом, Кабдрахманов идет на серии из двух побед подряд, одолев в ноябре турка Мирзахала Хаджани.

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