Дамир Исмагулов бросил вызов Илие Топурия

На турнире UFC в Лондоне грузино-испанский боец Илия Топурия одержал уверенную победу нокаутом, после чего бросил вызов Пэдди Пимплетту, который также выиграл в этот вечер.

Страница в Instagram UFC RUSSIA посвятили этому пост, пытаясь выяснить, кто выиграет в данном противостоянии. В комментарии ворвался Российско-казахстанский боец Дамир Исмагулов: «За один вечер могу с ними разобраться. Пусть просто подпишет контракт кто-нибудь». Напомним, что Дамир в UFC идет на серии из 3 побед, правда последний бой его не состоялся из-за того, что Исмагулов провалил взвешивание.

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